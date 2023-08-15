Вострикова Кочетова Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Востриков Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Востриков Афанасий
Рождение ребёнка
20.06.1928
Сын: Кочетов Михаил Афонасьевич
Отец ребёнка: Востриков Афанасий
Липецкая область, добровский район, село Каликино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочетов Афонасий
Смерть
Неизвестно