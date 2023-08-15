Вострикова Кочетова Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВострикова Кочетова Матрёна

Вострикова Кочетова Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Востриков Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Востриков Афанасий

Рождение ребёнка
20.06.1928

Сын: Кочетов Михаил Афонасьевич

Отец ребёнка: Востриков Афанасий

Липецкая область, добровский район, село Каликино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетов Афонасий

Смерть
Неизвестно