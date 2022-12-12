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Денисов Емельян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Денисов Василий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1885 ст.

Сын: Денисов Григорий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1891 ст.

Дочь: Чижкова Нина Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спекина Мб Параскева Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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