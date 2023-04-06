Денисов Григорий Емельянович
Место рождения
Дата рождения25.09.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1885 ст.
Крещение
29.09.1885 ст.
Бракосочетание
31.10.1904 ст.
Свидетельство выдано 08.06.1974
Рождение ребёнка
05.05.1908 ст.
Дочь: Гликерия Григорьевна
Мать ребёнка: Денисова Матрёна Сергеевна
Рождение ребёнка
02.02.1921
Дочь: Советова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Денисова Матрёна Сергеевна
Смерть
Неизвестно