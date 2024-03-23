Денисов Григорий Емельянович 25.09.1885 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Денисов Григорий Емельянович

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 25.09.1885 ст., Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Денисов (Матвеев) Емельян Филимонов05.08.1847 ст. г.р.
Мать
Денисова Гликерия (Лукерья) Никитина09.05.1853 ст. г.р.
Супруги
Денисова (Кряжева) Матрёна Сергеевна17.03.1887 ст. г.р.
Дети
(Денисова) Гликерия Григорьевна05.05.1908 ст. г.р.
Денисов Григорий Григорьевич20.11.1911 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1885 ст.

Отец: Денисов (Матвеев) Емельян Филимонов

Мать: Денисова Гликерия (Лукерья) Никитина

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Крещение
29.09.1885 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Бракосочетание
31.10.1904 ст.

Жена: Денисова (Кряжева) Матрёна Сергеевна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Свидетельство выдано 08.06.1974

Рождение ребёнка
05.05.1908 ст.

Дочь: (Денисова) Гликерия Григорьевна

Мать ребёнка: Денисова (Кряжева) Матрёна Сергеевна

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
20.11.1911 ст.

Сын: Денисов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Денисова (Кряжева) Матрёна Сергеевна

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

ОГАОО Ф.173. Оп.16. Д.1939. Л.20об.21

Рождение ребёнка
02.02.1921

Дочь: Советова (Денисова) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Денисова (Кряжева) Матрёна Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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