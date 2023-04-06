Денисов Григорий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисов Григорий Емельянович

Денисов Григорий Емельянович

avatar

Место рождения

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

25.09.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1885 ст.

Отец: Денисов Емельян Филимонович

Мать: Денисова Гликерия Никитична

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
29.09.1885 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
31.10.1904 ст.

Жена: Денисова Матрёна Сергеевна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Свидетельство выдано 08.06.1974
Рождение ребёнка
05.05.1908 ст.

Дочь: Гликерия Григорьевна

Мать ребёнка: Денисова Матрёна Сергеевна

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.02.1921

Дочь: Советова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Денисова Матрёна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close