Денисов Григорий Емельянович
мужской, родился 25.09.1885 ст., Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецДенисов (Матвеев) Емельян Филимонов05.08.1847 ст. г.р.
МатьДенисова Гликерия (Лукерья) Никитина09.05.1853 ст. г.р.
Супруги
Денисова (Кряжева) Матрёна Сергеевна17.03.1887 ст. г.р.
Дети
(Денисова) Гликерия Григорьевна05.05.1908 ст. г.р.
Денисов Григорий Григорьевич20.11.1911 ст. г.р.Показать еще 1
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Комментарий
Рождение
25.09.1885 ст.
Крещение
29.09.1885 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
31.10.1904 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.05.1908 ст.
Дочь: (Денисова) Гликерия Григорьевна
Мать ребёнка: Денисова (Кряжева) Матрёна Сергеевна
Рождение ребёнка
20.11.1911 ст.
Сын: Денисов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Денисова (Кряжева) Матрёна Сергеевна
Рождение ребёнка
02.02.1921
Дочь: Советова (Денисова) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Денисова (Кряжева) Матрёна Сергеевна
Смерть
Неизвестно