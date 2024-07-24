Маюрова Мариамна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1809 ст.
Сын: Маюров Артемий
Отец ребёнка: не указан
Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Метрическая книга Челябинского заказа Кислянского села Кирилловской церкви за 1809 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 468, Лист 29об.
Смерть
Неизвестно