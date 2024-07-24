Маюрова Мариамна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маюрова Мариамна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1809 ст.

Сын: Маюров Артемий

Отец ребёнка: не указан

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Метрическая книга Челябинского заказа Кислянского села Кирилловской церкви за 1809 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 468, Лист 29об.
Смерть
Неизвестно

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