Маюров Артемий
Место рождения
Дата рождения19.10.1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.10.1809 ст.
Отец: не указан
Мать: Маюрова Мариамна
Метрическая книга Челябинского заказа Кислянского села Кирилловской церкви за 1809 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 468, Лист 29об.
Крещение
19.10.1809 ст.
Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Восприемники: Митрей Фадюшин, сноха ее Настасья. Метрическая книга Челябинского заказа Кислянского села Кирилловской церкви за 1809 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 468, Лист 29об.
Смерть
Неизвестно