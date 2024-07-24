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Маюров Артемий

Место рождения

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

19.10.1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1809 ст.

Отец: не указан

Мать: Маюрова Мариамна

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Метрическая книга Челябинского заказа Кислянского села Кирилловской церкви за 1809 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 468, Лист 29об.
Крещение
19.10.1809 ст.
Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Восприемники: Митрей Фадюшин, сноха ее Настасья. Метрическая книга Челябинского заказа Кислянского села Кирилловской церкви за 1809 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 468, Лист 29об.
Смерть
Неизвестно

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