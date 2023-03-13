Балычева (Титова) Ульяна
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Титовъ Никита
Мать: Титова Марья
Александровка
Бракосочетание
15.02.1853
Муж: Балычевъ Алексей
Рождение ребёнка
02.09.1855
Сын: Платоновъ Семенъ
Отец ребёнка: Платоновъ Терентий Яковлевъ
Рождение ребёнка
23.05.1860
Сын: Платоновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Платоновъ Терентий Яковлевъ
Рождение ребёнка
21.03.1865
Сын: Платоновъ Василий
Отец ребёнка: Платоновъ Терентий Яковлевъ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно