Балычева (Титова) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балычева (Титова) Ульяна

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Титовъ Никита

Мать: Титова Марья

Александровка
Бракосочетание
15.02.1853

Муж: Балычевъ Алексей

Рождение ребёнка
02.09.1855

Сын: Платоновъ Семенъ

Отец ребёнка: Платоновъ Терентий Яковлевъ

Рождение ребёнка
23.05.1860

Сын: Платоновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Платоновъ Терентий Яковлевъ

Рождение ребёнка
21.03.1865

Сын: Платоновъ Василий

Отец ребёнка: Платоновъ Терентий Яковлевъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платоновъ Терентий Яковлевъ

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