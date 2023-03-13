Платоновъ Терентий Яковлевъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1855
Сын: Платоновъ Семенъ
Мать ребёнка: Балычева Ульяна
Рождение ребёнка
23.05.1860
Сын: Платоновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Балычева Ульяна
Рождение ребёнка
21.03.1865
Сын: Платоновъ Василий
Мать ребёнка: Балычева Ульяна
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балычева Ульяна