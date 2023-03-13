Платоновъ Терентий Яковлевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платоновъ Терентий Яковлевъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1855

Сын: Платоновъ Семенъ

Мать ребёнка: Балычева Ульяна

Рождение ребёнка
23.05.1860

Сын: Платоновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Балычева Ульяна

Рождение ребёнка
21.03.1865

Сын: Платоновъ Василий

Мать ребёнка: Балычева Ульяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балычева Ульяна

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