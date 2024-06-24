Брыкова Татьяна Евфимиевна 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Брыкова Татьяна Евфимиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Брыкова Аграфена Петровна

Отец ребёнка: Брыков Пётр Степанович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Брыков Александра Петровна

Отец ребёнка: Брыков Пётр Степанович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Брыков Александр Петрович

Отец ребёнка: Брыков Пётр Степанович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Брыкова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Брыков Пётр Степанович

Рождение ребёнка
02.06.1905

Сын: Брыков Сергей Петрович

Отец ребёнка: Брыков Пётр Степанович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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