Брыкова Татьяна Евфимиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Брыкова Аграфена Петровна
Отец ребёнка: Брыков Пётр Степанович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Брыков Александра Петровна
Отец ребёнка: Брыков Пётр Степанович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Брыков Александр Петрович
Отец ребёнка: Брыков Пётр Степанович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Брыкова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Брыков Пётр Степанович
Рождение ребёнка
02.06.1905
Отец ребёнка: Брыков Пётр Степанович
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно