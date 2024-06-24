Брыков Пётр Степанович 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Брыков Пётр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

После 1919

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Брыков Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Брыкова Аграфена Петровна

Мать ребёнка: Брыкова Татьяна Евфимиевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Брыков Александра Петровна

Мать ребёнка: Брыкова Татьяна Евфимиевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Брыков Александр Петрович

Мать ребёнка: Брыкова Татьяна Евфимиевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Брыкова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Брыкова Татьяна Евфимиевна

Рождение ребёнка
02.06.1905

Сын: Брыков Сергей Петрович

Мать ребёнка: Брыкова Татьяна Евфимиевна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
После 1919

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