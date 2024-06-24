Брыков Пётр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиПосле 1919
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Брыков Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Брыкова Аграфена Петровна
Мать ребёнка: Брыкова Татьяна Евфимиевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Брыков Александра Петровна
Мать ребёнка: Брыкова Татьяна Евфимиевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Брыков Александр Петрович
Мать ребёнка: Брыкова Татьяна Евфимиевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Брыкова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Брыкова Татьяна Евфимиевна
Рождение ребёнка
02.06.1905
Мать ребёнка: Брыкова Татьяна Евфимиевна
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
После 1919