Колгатина Агафия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колгатина Агафия Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 27.09.1814

Сын: Калгатин Андрей Ульянович

Отец ребёнка: Колгатин Ульян Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Колгатин Петр Ульянович

Отец ребёнка: Колгатин Ульян Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Колгатин Вукол Ульянович

Отец ребёнка: Колгатин Ульян Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Колгатин Тимофей Ульянович

Отец ребёнка: Колгатин Ульян Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Колгатина Евдокия Ульяновна

Отец ребёнка: Колгатин Ульян Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Колгатина Дарья Ульяновна

Отец ребёнка: Колгатин Ульян Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Колгатин Афиноген Ульянович

Отец ребёнка: Колгатин Ульян Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колгатин Ульян Кузьмич

Смерть
Неизвестно