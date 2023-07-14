Колгатин Ульян Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колгатин Ульян Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810 или 1816

Сын: Колгатин Иван Ульянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 27.09.1814

Сын: Калгатин Андрей Ульянович

Мать ребёнка: Колгатина Агафия Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Колгатин Петр Ульянович

Мать ребёнка: Колгатина Агафия Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Колгатин Вукол Ульянович

Мать ребёнка: Колгатина Агафия Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Колгатин Тимофей Ульянович

Мать ребёнка: Колгатина Агафия Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Колгатина Евдокия Ульяновна

Мать ребёнка: Колгатина Агафия Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Колгатина Дарья Ульяновна

Мать ребёнка: Колгатина Агафия Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Колгатин Афиноген Ульянович

Мать ребёнка: Колгатина Агафия Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колгатина Агафия Евдокимовна

Смерть
Неизвестно