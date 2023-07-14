Колгатин Ульян Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810 или 1816
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 27.09.1814
Сын: Калгатин Андрей Ульянович
Мать ребёнка: Колгатина Агафия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: Колгатина Агафия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Колгатина Агафия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Колгатин Тимофей Ульянович
Мать ребёнка: Колгатина Агафия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Колгатина Евдокия Ульяновна
Мать ребёнка: Колгатина Агафия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Колгатина Дарья Ульяновна
Мать ребёнка: Колгатина Агафия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Колгатин Афиноген Ульянович
Мать ребёнка: Колгатина Агафия Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно