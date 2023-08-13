Кудрявцов Родион Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798 или 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1798 или 1805
Отец: Кудрявцов Георгий Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1820
Дочь: Кудрявцова Наталия Родионовна
Мать ребёнка: Кудрявцова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Кудрявцов Георгий Родионович
Мать ребёнка: Кудрявцова Александра Федоровна
Бракосочетание
05.02.1854
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно