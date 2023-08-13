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Кудрявцов Родион Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798 или 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
1798 или 1805

Отец: Кудрявцов Георгий Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1820

Дочь: Кудрявцова Наталия Родионовна

Мать ребёнка: Кудрявцова Александра Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Кудрявцов Георгий Родионович

Мать ребёнка: Кудрявцова Александра Федоровна

Бракосочетание
05.02.1854

Жена: Кудрявцева Мария Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцова Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцова Александра Федоровна

Смерть
Неизвестно