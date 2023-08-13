Кудрявцева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцева Мария Ивановна

Кудрявцева Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1845

Дочь: Кондрашова Фекла Никифоровна

Отец ребёнка: Кондрашев Никифор Деевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.06.1845

Сын: Кондрашов Тимофей Никифорович

Отец ребёнка: Кондрашев Никифор Деевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
05.02.1854

Муж: Кудрявцов Родион Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашев Никифор Деевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close