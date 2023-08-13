Кудрявцева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1845
Дочь: Кондрашова Фекла Никифоровна
Отец ребёнка: Кондрашев Никифор Деевич
Рождение ребёнка
04.06.1845
Сын: Кондрашов Тимофей Никифорович
Отец ребёнка: Кондрашев Никифор Деевич
Бракосочетание
05.02.1854
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно