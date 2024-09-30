Наппу (Кекконен) София Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наппу (Кекконен) София Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.1920

Муж: Наппу Томас Иосифович

Рождение ребёнка
19.?.1922

Дочь: (Наппу) Лемпи Томасовна

Отец ребёнка: Наппу Томас Иосифович

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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