Наппу (Кекконен) София Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1920
Рождение ребёнка
19.?.1922
Дочь: (Наппу) Лемпи Томасовна
Отец ребёнка: Наппу Томас Иосифович
Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно