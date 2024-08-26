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Баева Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кашино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баев Никифор Алексеевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Баев Никифор Алексеевич

Кашино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Баев Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Баев Никифор Алексеевич

Кашино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Елена Никифоровна

Отец ребёнка: Баев Никифор Алексеевич

Кашино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Пелагия Никифоровна

Отец ребёнка: Баев Никифор Алексеевич

Кашино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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