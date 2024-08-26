Баева Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Баев Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Баев Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Елена Никифоровна
Отец ребёнка: Баев Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Пелагия Никифоровна
Отец ребёнка: Баев Никифор Алексеевич
Смерть
Неизвестно