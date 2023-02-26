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Матрона Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

20.05.1808

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евдокия Минаева

Отец ребёнка: Кривой Мина Гаврилов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Даниил Минин

Отец ребёнка: Кривой Мина Гаврилов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1792

Дочь: София Минаева

Отец ребёнка: Кривой Мина Гаврилов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1793

Дочь: Козлова Ульяния Минина

Отец ребёнка: Кривой Мина Гаврилов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1797

Сын: Кривой Тимофей Минаев

Отец ребёнка: Кривой Мина Гаврилов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Васса Минина

Отец ребёнка: Кривой Мина Гаврилов

Смерть
20.05.1808
Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
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