Матрона Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти20.05.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евдокия Минаева
Отец ребёнка: Кривой Мина Гаврилов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Даниил Минин
Отец ребёнка: Кривой Мина Гаврилов
Рождение ребёнка
До 1792
Дочь: София Минаева
Отец ребёнка: Кривой Мина Гаврилов
Рождение ребёнка
До 1793
Дочь: Козлова Ульяния Минина
Отец ребёнка: Кривой Мина Гаврилов
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Кривой Мина Гаврилов
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Васса Минина
Отец ребёнка: Кривой Мина Гаврилов
Смерть
20.05.1808