Малютин Арсений Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиОколо 16.08.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Малютин Дмитрий Николаевич
здесь есть дата рождения https://poisk.re/loss/cards/1912162285
Смерть
Около 16.08.1942
Торжок, город Торжок, Тверская область
Страна захоронения: Россия Регион захоронения: Тверская обл. Место захоронения: г. Торжок, Пустынское кладбище, братская могила 2 Могила: бр. могила 2 Захоронение: 89712234 https://pamyat-naroda.ru/h... Показать все