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Малютин Арсений Дмитриевич

Место рождения

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Около 16.08.1942

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Около 1897

Отец: Малютин Дмитрий Николаевич

Мать: не указана

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
здесь есть дата рождения https://poisk.re/loss/cards/1912162285
Смерть
Около 16.08.1942
Торжок, город Торжок, Тверская область
Страна захоронения: Россия Регион захоронения: Тверская обл. Место захоронения: г. Торжок, Пустынское кладбище, братская могила 2 Могила: бр. могила 2 Захоронение: 89712234 https://pamyat-naroda.ru/h... Показать все
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