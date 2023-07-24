Худаков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худаков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худакова Галина Александровна

Мать ребёнка: Худакова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худакова Зоя Александровна

Мать ребёнка: Худакова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худаков Николай

Мать ребёнка: Худакова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худаков Сергей

Мать ребёнка: Худакова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худакова Антонина

Мать ребёнка: Худакова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худаков Василий Александрович

Мать ребёнка: Худакова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худакова Валентина

Мать ребёнка: Худакова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худакова Мария Александровна

Мать ребёнка: Худакова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худакова Вера Александровна

Мать ребёнка: Худакова Анна

Смерть
Неизвестно