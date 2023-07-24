Худаков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худакова Галина Александровна
Мать ребёнка: Худакова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худакова Зоя Александровна
Мать ребёнка: Худакова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худаков Николай
Мать ребёнка: Худакова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худаков Сергей
Мать ребёнка: Худакова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худакова Антонина
Мать ребёнка: Худакова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худаков Василий Александрович
Мать ребёнка: Худакова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худакова Валентина
Мать ребёнка: Худакова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худакова Мария Александровна
Мать ребёнка: Худакова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худакова Вера Александровна
Мать ребёнка: Худакова Анна
Смерть
Неизвестно