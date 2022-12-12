Квасникова (Старцева) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасникова (Старцева) Мария Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старцев Антон

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1840 ст.

Муж: Квасников Давид Елизарович

Рождение ребёнка
08.01.1842 ст.

Дочь: Квасникова Татьяна Давидовна

Отец ребёнка: Квасников Давид Елизарович

Рождение ребёнка
14.11.1843

Дочь: Квасникова Екатерина Давидовна

Отец ребёнка: Квасников Давид Елизарович

Рождение ребёнка
04.02.1846

Сын: Квасников Семён Давидович

Отец ребёнка: Квасников Давид Елизарович

Рождение ребёнка
07.08.1848

Сын: Квасников Матвей Давидович

Отец ребёнка: Квасников Давид Елизарович

Рождение ребёнка
16.07.1850 ст.

Дочь: Квасникова Мария Давидовна

Отец ребёнка: Квасников Давид Елизарович

Рождение ребёнка
11.10.1851 ст.

Дочь: Квасникова Параскева Давидовна

Отец ребёнка: Квасников Давид Елизарович

Рождение ребёнка
15.02.1853 ст.

Сын: Квасников Фёдор Давидович

Отец ребёнка: Квасников Давид Елизарович

Рождение ребёнка
17.10.1855 ст.

Сын: Квасников Иван Давидович

Отец ребёнка: Квасников Давид Елизарович

Рождение ребёнка
10.09.1856 ст.

Сын: Квасников Иван Давидович

Отец ребёнка: Квасников Давид Елизарович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.03.1858 ст.

Дочь: Квасникова Евдокия Давидовна

Отец ребёнка: Квасников Давид Елизарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасников Степан Давидович

Отец ребёнка: Квасников Давид Елизарович

Смерть
Неизвестно
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