Квасникова (Старцева) Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Старцев Антон
Мать: не указана
Дочь: Квасникова Татьяна Давидовна
Отец ребёнка: Квасников Давид Елизарович
Дочь: Квасникова Екатерина Давидовна
Отец ребёнка: Квасников Давид Елизарович
Сын: Квасников Семён Давидович
Отец ребёнка: Квасников Давид Елизарович
Сын: Квасников Матвей Давидович
Отец ребёнка: Квасников Давид Елизарович
Дочь: Квасникова Мария Давидовна
Отец ребёнка: Квасников Давид Елизарович
Дочь: Квасникова Параскева Давидовна
Отец ребёнка: Квасников Давид Елизарович
Сын: Квасников Фёдор Давидович
Отец ребёнка: Квасников Давид Елизарович
Отец ребёнка: Квасников Давид Елизарович
Отец ребёнка: Квасников Давид Елизарович
Дочь: Квасникова Евдокия Давидовна
Отец ребёнка: Квасников Давид Елизарович
Сын: Квасников Степан Давидович
Отец ребёнка: Квасников Давид Елизарович