Осипова Анна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Анна Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Осиповъ Николай

Отец ребёнка: Осиповъ Савелий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Осиповъ Маркъ

Отец ребёнка: Осиповъ Савелий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Варганова Агафья

Отец ребёнка: Осиповъ Савелий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осиповъ Савелий

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