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Шерстневъ Семенъ

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Место рождения

Притыкино, Нижегородскаго уезда

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Шерстневъ Леонтий

Мать: не указана

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1755

Сын: Шерстневъ Василий

Мать ребёнка: Катерина Максимова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Шерстневъ Григорий

Мать ребёнка: Катерина Максимова

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Максимова

Смерть
Неизвестно
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