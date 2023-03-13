Шерстневъ Семенъ
Место рожденияПритыкино, Нижегородскаго уезда
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Шерстневъ Леонтий
Мать: не указана
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1755
Сын: Шерстневъ Василий
Мать ребёнка: Катерина Максимова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Шерстневъ Григорий
Мать ребёнка: Катерина Максимова
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Максимова
Смерть
Неизвестно