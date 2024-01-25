Сафин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафина Оксана
Мать ребёнка: Тележинская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Марина
Мать ребёнка: Тележинская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафин Владимир
Мать ребёнка: Тележинская Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно