Тележинская (Непомнящих) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тележинская (Непомнящих) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Непомнящих Иван

Мать: Непомняших Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафина Оксана

Отец ребёнка: Сафин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Марина

Отец ребёнка: Сафин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафин Владимир

Отец ребёнка: Сафин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафин Владимир

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