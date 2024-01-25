Тележинская (Непомнящих) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Непомнящих Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафина Оксана
Отец ребёнка: Сафин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Марина
Отец ребёнка: Сафин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафин Владимир
Отец ребёнка: Сафин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафин Владимир