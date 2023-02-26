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Евдокия Иванова

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Место рождения

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1813

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1830

Муж: Павел Архипов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1835

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Павел Архипов

д.Цурково
Рождение ребёнка
01.01.1838

Сын: Василий Павлов

Отец ребёнка: Павел Архипов

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1840

Дочь: Дария Павлова

Отец ребёнка: Павел Архипов

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1843

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Павел Архипов

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1845

Дочь: Ксения Павлова

Отец ребёнка: Павел Архипов

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1845

Сын: Николай Павлов

Отец ребёнка: Павел Архипов

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1848

Сын: Павел Павлов

Отец ребёнка: Павел Архипов

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1848
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
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