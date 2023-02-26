Евдокия Иванова
Место рожденияд.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1813
Дата смерти1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1830
Муж: Павел Архипов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1835
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Павел Архипов
д.Цурково
Рождение ребёнка
01.01.1838
Сын: Василий Павлов
Отец ребёнка: Павел Архипов
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1840
Дочь: Дария Павлова
Отец ребёнка: Павел Архипов
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1843
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Павел Архипов
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1845
Дочь: Ксения Павлова
Отец ребёнка: Павел Архипов
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1845
Сын: Николай Павлов
Отец ребёнка: Павел Архипов
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1848
Сын: Павел Павлов
Отец ребёнка: Павел Архипов
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1848
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.