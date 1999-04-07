Гудкова (Гузнова) Антонина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудкова (Гузнова) Антонина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1920

Дата смерти

07.04.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

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1951 г.р.
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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гудков Михаил Петрович

Каменка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Галина Михайловна

Отец ребёнка: Гудков Михаил Петрович

Каменка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гудков Михаил Петрович

Каменка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гудков Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гудков Михаил Петрович

Каменка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гудков Михаил Петрович

Каменка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудков Михаил Петрович

Место жительства
Неизвестно
Каменка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Смерть
07.04.1999
Каменка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область