Гудкова (Гузнова) Антонина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1920
Дата смерти07.04.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Галина Михайловна
Отец ребёнка: Гудков Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1960
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.04.1999