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Лопуховъ Емельянъ

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Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1775

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Лопуховъ Михаилъ

Мать: Лопухова Анна Данилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.01.1791

Жена: Лопухова Дарья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Лопуховъ Иванъ

Мать ребёнка: Лопухова Дарья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1796

Сын: Лопуховъ Петръ

Мать ребёнка: Лопухова Дарья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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