Лопуховъ Емельянъ
Место рождения
Дата рождения1775
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Лопуховъ Михаилъ
Мать: Лопухова Анна Данилова
Бракосочетание
03.01.1791
Жена: Лопухова Дарья
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794
Сын: Лопуховъ Иванъ
Мать ребёнка: Лопухова Дарья
Рождение ребёнка
20.01.1796
Сын: Лопуховъ Петръ
Мать ребёнка: Лопухова Дарья