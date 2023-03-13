Лопухова Анна Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухова Анна Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Лопуховъ Емельянъ

Отец ребёнка: Лопуховъ Михаилъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Варенова Ульяна

Отец ребёнка: Лопуховъ Михаилъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Лопуховъ Абрамъ

Отец ребёнка: Лопуховъ Михаилъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Лопуховъ Никифоръ

Отец ребёнка: Лопуховъ Михаилъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1789

Дочь: Офимья

Отец ребёнка: Лопуховъ Михаилъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Лопуховъ Михаилъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1797

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Лопуховъ Михаилъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопуховъ Михаилъ