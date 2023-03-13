Лопухова Анна Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Лопуховъ Емельянъ
Отец ребёнка: Лопуховъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Варенова Ульяна
Отец ребёнка: Лопуховъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Лопуховъ Абрамъ
Отец ребёнка: Лопуховъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Лопуховъ Никифоръ
Отец ребёнка: Лопуховъ Михаилъ
Рождение ребёнка
08.07.1789
Дочь: Офимья
Отец ребёнка: Лопуховъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Лопуховъ Михаилъ
Рождение ребёнка
08.03.1797
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Лопуховъ Михаилъ
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лопуховъ Михаилъ