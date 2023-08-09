Белоус Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Белоус Иван Трофимович
Военная служба
11.09.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 47-я артиллерийская бригада Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, Закотянская вол., д. Кривая Лука Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия перевя... Показать все
Смерть
Неизвестно