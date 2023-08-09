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Белоус Иван Семенович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Белоус Иван Трофимович

Мать: Белоус Матрена Анисимовна

Военная служба
11.09.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 47-я артиллерийская бригада Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, Закотянская вол., д. Кривая Лука Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия перевя... Показать все
Смерть
Неизвестно