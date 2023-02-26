Иван Иванов
Место рожденияд.Михалуты
Дата рождения1815
Дата смерти09.03.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.10.1833
Жена: Любовь Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.07.1837
Дочь: Мария Иоаннова
Мать ребёнка: Любовь Фёдорова
д.Михалуты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1839
Дочь: Федора ст
Мать ребёнка: Любовь Фёдорова
д.Михалуты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1842
Дочь: Акилина Иоаннова
Мать ребёнка: Любовь Фёдорова
Рождение ребёнка
12.06.1842
Дочь: Акилина Иоаннова
Мать ребёнка: Любовь Фёдорова
д.Михалуты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1846
Дочь: Анастасия Иоаннова
Мать ребёнка: Любовь Фёдорова
д.Михалуты Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.03.1847
д.Михалуты Поречского уезда Смоленской губ.