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Иван Иванов

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Место рождения

д.Михалуты

Дата рождения

1815

Дата смерти

09.03.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: ?

Мать: ?

д.Михалуты
Бракосочетание
17.10.1833

Жена: Любовь Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.07.1837

Дочь: Мария Иоаннова

Мать ребёнка: Любовь Фёдорова

д.Михалуты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1839

Дочь: Федора ст

Мать ребёнка: Любовь Фёдорова

д.Михалуты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1842

Дочь: Акилина Иоаннова

Мать ребёнка: Любовь Фёдорова

Рождение ребёнка
12.06.1842

Дочь: Акилина Иоаннова

Мать ребёнка: Любовь Фёдорова

д.Михалуты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1846

Дочь: Анастасия Иоаннова

Мать ребёнка: Любовь Фёдорова

д.Михалуты Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.03.1847
д.Михалуты Поречского уезда Смоленской губ.
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