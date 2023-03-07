Любовь Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь Фёдорова

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Место рождения

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1797 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: Фёдор Трофимов

Мать: не указана

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.10.1833

Муж: Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.07.1837

Дочь: Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Михалуты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1839

Дочь: Федора ст

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Михалуты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1842

Дочь: Акилина Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
12.06.1842

Дочь: Акилина Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Михалуты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1846

Дочь: Анастасия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Михалуты Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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