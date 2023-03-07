Любовь Фёдорова
Место рождения
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: Фёдор Трофимов
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1833
Муж: Иван Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.07.1837
Дочь: Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Михалуты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1839
Дочь: Федора ст
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Михалуты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1842
Дочь: Акилина Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
12.06.1842
Дочь: Акилина Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Михалуты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1846
Дочь: Анастасия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Михалуты Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно