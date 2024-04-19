Славина-Шкретова (Славина) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Славин Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкретов Иван
Отец ребёнка: Шкретов Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкретов Михаил
Отец ребёнка: Шкретов Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шкретова) Татьяна
Отец ребёнка: Шкретов Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шкретова) Настя
Отец ребёнка: Шкретов Вячеслав