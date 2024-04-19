Славина-Шкретова (Славина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Славина-Шкретова (Славина) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Славин Борис

Мать: Славина (Танюхина) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкретов Иван

Отец ребёнка: Шкретов Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкретов Михаил

Отец ребёнка: Шкретов Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шкретова) Татьяна

Отец ребёнка: Шкретов Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шкретова) Настя

Отец ребёнка: Шкретов Вячеслав

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