Славин Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Славин Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Принц Фридрих

Мать: Славина (Славина) Фрида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Славина-Шкретова (Славина) Наталья

Мать ребёнка: Славина (Танюхина) Валентина

Образование
Неизвестно
Доктор философских наук
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.10.1961

Жена: Славина (Танюхина) Валентина

Рождение ребёнка
1962

Сын: Славин Борис

Мать ребёнка: Славина (Танюхина) Валентина

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