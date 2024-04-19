Славин Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Принц Фридрих
Мать: Славина (Славина) Фрида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Славина-Шкретова (Славина) Наталья
Мать ребёнка: Славина (Танюхина) Валентина
Образование
Неизвестно
Доктор философских наук
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.10.1961
Рождение ребёнка
1962
Сын: Славин Борис
Мать ребёнка: Славина (Танюхина) Валентина