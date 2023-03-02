Бадьин Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадьин Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Бадьин Андрей

Мать: Ольга Фоминична

Смерть
1859
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