(Кукарекина) Ольга Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1856
Сын: Бадьин Григорий
Отец ребёнка: Бадьин Андрей
Рождение ребёнка
1859
Сын: Бадьин Никифор
Отец ребёнка: Бадьин Андрей
Рождение ребёнка
1860
Сын: Бадьин Иоанн
Отец ребёнка: Бадьин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бадьин Андрей
Смерть
1861