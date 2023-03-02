(Кукарекина) Ольга Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кукарекина) Ольга Фоминична

(Кукарекина) Ольга Фоминична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1856

Сын: Бадьин Григорий

Отец ребёнка: Бадьин Андрей

Рождение ребёнка
1859

Сын: Бадьин Никифор

Отец ребёнка: Бадьин Андрей

Рождение ребёнка
1860

Сын: Бадьин Иоанн

Отец ребёнка: Бадьин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадьин Андрей

Смерть
1861
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close