Голубова (Курмаева) Ирина Авдиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1868
Отец: Курмаев Авдий (Авдей)
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1885
в МК невеста указана "Ирина Варлаамова"
Рождение ребёнка
?.04.1888
Отец ребёнка: Голубов Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
?.01.1890
Дочь: Голубова Татьяна Емельяновна
Отец ребёнка: Голубов Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
27.03.1892
Сын: Голубов Кирилл Емельянович
Отец ребёнка: Голубов Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
20.07.1894
Сын: Голубов Семен Емельянович
Отец ребёнка: Голубов Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
20.01.1899
Дочь: Голубова Ксения Емельяновна
Отец ребёнка: Голубов Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
25.01.1901
Дочь: Голубова Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Голубов Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
01.06.1903
Сын: Голубов Константин Емельянович
Отец ребёнка: Голубов Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
18.04.1907
Отец ребёнка: Голубов Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
04.04.1910
Дочь: Голубова Анастасия Емельяновна
Отец ребёнка: Голубов Емельян Андреевич
Смерть
Неизвестно