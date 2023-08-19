Голубова (Курмаева) Ирина Авдиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубова (Курмаева) Ирина Авдиевна

Место рождения

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Курмаев Авдий (Авдей)

Мать: не указана

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.01.1885

Муж: Голубов Емельян Андреевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
в МК невеста указана "Ирина Варлаамова"
Рождение ребёнка
?.04.1888

Сын: Голубов Иван Емельянович

Отец ребёнка: Голубов Емельян Андреевич

Рождение ребёнка
?.01.1890

Дочь: Голубова Татьяна Емельяновна

Отец ребёнка: Голубов Емельян Андреевич

Рождение ребёнка
27.03.1892

Сын: Голубов Кирилл Емельянович

Отец ребёнка: Голубов Емельян Андреевич

Рождение ребёнка
20.07.1894

Сын: Голубов Семен Емельянович

Отец ребёнка: Голубов Емельян Андреевич

Рождение ребёнка
20.01.1899

Дочь: Голубова Ксения Емельяновна

Отец ребёнка: Голубов Емельян Андреевич

Рождение ребёнка
25.01.1901

Дочь: Голубова Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Голубов Емельян Андреевич

Рождение ребёнка
01.06.1903

Сын: Голубов Константин Емельянович

Отец ребёнка: Голубов Емельян Андреевич

Рождение ребёнка
18.04.1907

Сын: Голубов Иван Емельянович

Отец ребёнка: Голубов Емельян Андреевич

Рождение ребёнка
04.04.1910

Дочь: Голубова Анастасия Емельяновна

Отец ребёнка: Голубов Емельян Андреевич

Смерть
Неизвестно