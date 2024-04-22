Курмаева Хавронья (Феврония) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курмаева Хавронья (Феврония) Алексеевна

Место рождения

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.06.1839

Дата смерти

19.09.1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Около 1868 г.р.
1871 г.р.
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Добавил:

ВМ
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Место
Комментарий
Рождение
19.06.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Отец Макар Леонтьевич Мать Марфа Фадеевна
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Голубова Ирина Авдиевна

Отец ребёнка: Курмаев Авдий Игнатьевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Около 1868

Муж: Курмаев Авдий Игнатьевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.10.1871

Сын: Курмаев Ульян Авдиевич (Варлаамович)

Отец ребёнка: Курмаев Авдий Игнатьевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курмаев Авдий Игнатьевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1882

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курмаев Авдий Игнатьевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
19.09.1904
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