Курмаева Хавронья (Феврония) Алексеевна
Место рождения
Дата рождения19.06.1839
Дата смерти19.09.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1839
Отец Макар Леонтьевич Мать Марфа Фадеевна
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Голубова Ирина Авдиевна
Отец ребёнка: Курмаев Авдий Игнатьевич
Бракосочетание
Около 1868
Рождение ребёнка
?.10.1871
Сын: Курмаев Ульян Авдиевич (Варлаамович)
Отец ребёнка: Курмаев Авдий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1880
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курмаев Авдий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1882
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курмаев Авдий Игнатьевич
Смерть
19.09.1904