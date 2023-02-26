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Анна Павлова

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Место рождения

сельцо Рыково Калужской губ.

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Рыково Калужской губ.
Бракосочетание
17.01.1871

Муж: Лаврентий Авраамов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 04.01.1874

Сын: Филипп Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Авраамов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1889

Сын: Иван Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий Авраамов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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