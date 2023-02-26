Анна Павлова
Место рождениясельцо Рыково Калужской губ.
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Рыково Калужской губ.
Бракосочетание
17.01.1871
Муж: Лаврентий Авраамов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 04.01.1874
Сын: Филипп Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Авраамов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1889
Сын: Иван Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий Авраамов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно