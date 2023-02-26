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Никулин Прохор Лаврентьев

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Никулин Лаврентий Васильев

Мать: Вараксинская Елена Афанасьева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
06.?.1902

Жена: Никулина Пелагея Фёдорова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1902
билетный ефрейтор 2-го Варшавского крепостного пехотного полка 9 роты
Военная служба
1903
запасной солдат
Рождение ребёнка
25.06.1909

Сын: Никулин Пётр Прохоров

Мать ребёнка: Никулина Пелагея Фёдорова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1910

Сын: Никулин Дмитрий Прохоров

Мать ребёнка: Никулина Пелагея Фёдорова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1913

Сын: Никулин Иван Прохоров

Мать ребёнка: Никулина Пелагея Фёдорова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1915

Сын: Никулин Василий Прохоров

Мать ребёнка: Никулина Пелагея Фёдорова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Смерть
Неизвестно
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