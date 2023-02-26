Никулин Прохор Лаврентьев
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
06.?.1902
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1902
билетный ефрейтор 2-го Варшавского крепостного пехотного полка 9 роты
Военная служба
1903
запасной солдат
Рождение ребёнка
25.06.1909
Мать ребёнка: Никулина Пелагея Фёдорова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1910
Мать ребёнка: Никулина Пелагея Фёдорова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1913
Мать ребёнка: Никулина Пелагея Фёдорова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1915
Мать ребёнка: Никулина Пелагея Фёдорова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Смерть
Неизвестно