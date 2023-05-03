Доманина Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доманина Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1952

Отец: Шелудько Николай Иванович

Мать: Шелудько Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
07.09.1985

Дочь: Доманина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Бублик Василий

Рождение ребёнка
21.03.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доманин Аркадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доманин Аркадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бублик Василий