Доманина Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1952
Рождение ребёнка
07.09.1985
Дочь: Доманина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Бублик Василий
Рождение ребёнка
21.03.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Доманин Аркадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Доманин Аркадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бублик Василий