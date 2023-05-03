Доманина Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1985
Отец: Бублик Василий
Рождение ребёнка
18.07.2002
Сын: Житник Игорь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.02.2011
Сын: Тарасов Тимофей Борисович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.10.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан