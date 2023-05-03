Доманина Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доманина Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

1952 г.р.

Дети

2002 г.р.
2011 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1985

Отец: Бублик Василий

Мать: Доманина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
18.07.2002

Сын: Житник Игорь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.02.2011

Сын: Тарасов Тимофей Борисович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.10.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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