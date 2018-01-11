Чукилев Альберт Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукилев Альберт Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1937

Дата смерти

11.01.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Инта, Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.01.2018
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