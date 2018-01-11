Чукилев Альберт Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1937
Дата смерти11.01.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Инта, Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.01.2018