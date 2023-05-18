(Блашко) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1927
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бойко Иван Теодорович
Рождение ребёнка
15.08.1929
Отец ребёнка: Бойко Иван Теодорович
дом 153
Рождение ребёнка
12.09.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойко Иван Теодорович
Рождение ребёнка
30.11.1934
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бойко Иван Теодорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно