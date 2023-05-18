(Блашко) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Блашко) Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

1927 г.р.
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
1934 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1927

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бойко Иван Теодорович

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
15.08.1929

Сын: Бойко Стефан Иванович

Отец ребёнка: Бойко Иван Теодорович

Великая Сушица, Львівська область
дом 153
Рождение ребёнка
12.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойко Иван Теодорович

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
30.11.1934

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бойко Иван Теодорович

Великая Сушица, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Иван Теодорович

Смерть
Неизвестно