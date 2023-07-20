Чёрная Параскева Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1910 ст.
Дочь: Лидия Георгиевна
Отец ребёнка: Чёрный Георгий Иванович
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Восприемники: мещанин г.Волчанска Харьковской губернии Семён Иванович Даниленко и крестьянка Могилевской губернии, Гомельского уезда, Носовецкой волости, деревни Грабовки Агриппина Федотовна Ткачёва.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно