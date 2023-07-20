Чёрная Параскева Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чёрная Параскева Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕН
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1910 ст.

Дочь: Лидия Георгиевна

Отец ребёнка: Чёрный Георгий Иванович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Восприемники: мещанин г.Волчанска Харьковской губернии Семён Иванович Даниленко и крестьянка Могилевской губернии, Гомельского уезда, Носовецкой волости, деревни Грабовки Агриппина Федотовна Ткачёва.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чёрный Георгий Иванович

Смерть
Неизвестно