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Чёрный Георгий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕН
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

мещанин г.Екатеринодара
Рождение ребёнка
24.03.1910 ст.

Дочь: Лидия Георгиевна

Мать ребёнка: Чёрная Параскева Трофимовна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Восприемники: мещанин г.Волчанска Харьковской губернии Семён Иванович Даниленко и крестьянка Могилевской губернии, Гомельского уезда, Носовецкой волости, деревни Грабовки Агриппина Федотовна Ткачёва.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чёрная Параскева Трофимовна

Смерть
Неизвестно