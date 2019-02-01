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Сороко Неизвестно Дмитрьевна
Сороко Неизвестно Дмитрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.02.2019
Пол
Женский
Отец
Сороко Дмитрий Георгиевич
1976 г.р.
Мать
Вечеркина (Вечеркина) Кристина
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ІБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
?.02.2019
Отец:
Сороко Дмитрий Георгиевич
Мать:
Вечеркина Кристина
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