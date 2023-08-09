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Сороко Дмитрий Георгиевич

Место рождения

Лида, Лидский район, Гродненская область

Дата рождения

29.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1976

Отец: Сороко Георгий

Мать: Сороко Галина Владимировна

Лида, Лидский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
09.11.1998

Сын: Сороко Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Минск, Минск
Мать Яна Карвас (1-я супруга Дмитрия Сороки, разведены)
Рождение ребёнка
03.07.2007

Дочь: Сороко Мира Дмитрьевна

Мать ребёнка: не указана

Минск, Минск
Мать Яна Карвас (1-я супруга Дмитрия Сороки, разведены)
Бракосочетание
23.09.2016

Жена: Вечеркина Кристина

Рождение ребёнка
?.02.2019

Дочь: Сороко Неизвестно Дмитрьевна

Мать ребёнка: Вечеркина Кристина