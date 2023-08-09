Сороко Дмитрий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения29.01.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1976
Отец: Сороко Георгий
Рождение ребёнка
09.11.1998
Мать ребёнка: не указана
Мать Яна Карвас (1-я супруга Дмитрия Сороки, разведены)
Рождение ребёнка
03.07.2007
Дочь: Сороко Мира Дмитрьевна
Мать ребёнка: не указана
Мать Яна Карвас (1-я супруга Дмитрия Сороки, разведены)
Бракосочетание
23.09.2016
Жена: Вечеркина Кристина
Рождение ребёнка
?.02.2019
Дочь: Сороко Неизвестно Дмитрьевна
Мать ребёнка: Вечеркина Кристина