Тохтамыш (Коссе) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш (Коссе) Мария Федоровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

16.07.1901

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.07.1887

Муж: Тохтамыш Федор Христофорович

Рождение ребёнка
26.03.1888

Сын: Тохтамыш Христофор Федорович

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович

Рождение ребёнка
25.02.1889

Сын: Тохтамыш Федор Федорович

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович

Рождение ребёнка
18.06.1891

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович

Рождение ребёнка
12.02.1893

Сын: Тохтамыш Василий Федорович

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович

Рождение ребёнка
04.07.1895

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович

Рождение ребёнка
01.04.1897

Сын: Тохтамыш Георгий Федорович

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович

Смерть
16.07.1901
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно