Якушева (Денисова) АНТОНИНА ДЕНИСОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Тобольская АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
Отец ребёнка: Якушев ИВАН ЛОГИНОВИЧ
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Якушев ИВАН ЛОГИНОВИЧ
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Якушев ИВАН ЛОГИНОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965