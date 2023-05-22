Якушева (Денисова) АНТОНИНА ДЕНИСОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушева (Денисова) АНТОНИНА ДЕНИСОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Тобольская АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

Отец ребёнка: Якушев ИВАН ЛОГИНОВИЧ

Рождение ребёнка
1914

Сын: Якушев СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Якушев ИВАН ЛОГИНОВИЧ

Рождение ребёнка
1918

Сын: Якушев ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Якушев ИВАН ЛОГИНОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушев ИВАН ЛОГИНОВИЧ

Смерть
1965