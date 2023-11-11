Ширихина Агафия Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1863
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
27.01.1863
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Егора Евтихиева Ширихина и государственной крестьянки села Песок Агафии Порфириевой Кирилловой.
Смерть
Неизвестно