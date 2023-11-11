Ширихина Агафия Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширихина Агафия Порфирьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 или 1830 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1863
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
27.01.1863

Муж: Пекушев Георгий Евтеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Егора Евтихиева Ширихина и государственной крестьянки села Песок Агафии Порфириевой Кирилловой.
Смерть
Неизвестно

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