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Бычкова Софья Михайловна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1896

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Бычков Михаил Александрович

Мать: Бычкова Мария Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд